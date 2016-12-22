В Ростуризме рассказали о находящихся в Лас-Вегасе россиянах

В Лас-Вегасе, где неизвестный открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля, находятся порядка 50 российских туристов, говорится в сообщении Ростуризма. В ведомстве призвали россиян, оказавшихся в городе, сохранять спокойствие.

«По имеющейся информации, в Лас-Вегасе в данный момент находятся не более 50 самостоятельных российских туристов; организованных групп российских туристов нет», — сообщили в ведомстве. При этом у Ростуризма нет информации о пострадавших в результате атаки россиянах.

В ведомстве призвали российских туристов в Лас-Вегасе «соблюдать спокойствие, меры личной безопасности, избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей».

По последним данным, жертвами стрельбы у казино и одноименного гостиничного комплекса Mandalay Bay стали порядка 50 человек, более 200 получили ранения. Атака произошла во время фестиваля кантри-музыки. Неизвестный открыл стрельбу по собравшимся с 32-го этажа отеля, который находился через дорогу. На видео с места событий видно, что выстрелы раздались в момент выступления одного из музыкантов. Огонь по толпе нападавший вел из автоматического оружия. Через некоторое время полиции удалось его нейтрализовать.

После произошедшего в городе прекратил работу аэропорт, дороги перекрыты. По данным правоохранительных органов, нападавший остановился в отеле с вместе с женщиной азиатской внешности по имени Мэрилу Дэнли. Полиция опубликовала ее фотографию. Сейчас полицейские ведут ее поиск, в розыск объявлены две машины, на которых она, предположительно, могла уехать.