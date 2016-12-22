В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры

Сбежавшие в июле молодые зубры вернулись в Центральный зубровый питомник на территории Подмосковья, сообщается на сайте Приокско-Террасного заповедника. Уточняется, что вернулись все 12 зубров.

Молодые зубры ушли с территории заповедника 12 июля после повреждения ветром ограды.

По словам заместителя директора заповедника по содержанию и разведению зубров Ирины Землянко, сбежавших животных искали с воздуха с помощью спортивного самолета и дельтаплана. Она также рассказывала, что искать животных помогали главы близлежащих поселений, местные жители и представители МЧС. При этом она уточняла, что молодые зубры не опасны для человека.

13 июля министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что зубров нашли. Облаву на животных устроили на следующий день, 14 июля, в районе деревни Игумново. Специалист отдела экологического просвещения и познавательного туризма заповедника Сергей Маслов рассказал агентству «Интерфакс», что облава «это дело не быстрое» и что животных начали медленно «выдавливать» в сторону питомника.

15 июля зубры пересекли границу Приокско-Террасного заповедника (5 тыс. га), на территории которого и находится питомник (200 га).