Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,25 57,70 EUR Нал. 68,44 67,78 USD Бирж. 57,97 +0,49 EUR Бирж. 68,08 +0,14 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4431,00 +53,78 ММВБ 2081,01 +0,18% РТС 1130,82 -0,52% Brent 55,80 -1,29% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7414,33 +0,56%
В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры
Лента новостей
В Ингушетии ФСБ предотвратила покушение на проповедника 14:30, Общество Дворкович сообщил о готовых купить лопнувшую «ВИМ-Авиа» инвесторах 14:29, Бизнес Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса 14:28, Общество В Кремле отказались оценивать действия испанских властей в Каталонии 14:14, Политика В Ростуризме рассказали о находящихся в Лас-Вегасе россиянах 14:08, Общество ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие» 14:08, Финансы Очевидцы рассказали о стрельбе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе 14:03, Общество Суд признал законным лишение гражданства автора плана по аренде Крыма 14:01, Политика На дорогах Москвы введут 11 новых выделенных полос 13:59, Авто В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры 13:55, Общество Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек 13:42, Общество Возвращение идеологии: как стратегии развития России обновляют к выборам 13:29, Мнение В Британии произошел самый масштабный крах авиакомпании в истории страны 13:20, Бизнес Российские туристы не обращались за помощью после беспорядков в Каталонии 13:20, Общество Медведев утвердил правила обращения с кадилом и лампадами 13:10, Общество МИД обвинил спецслужбы США в попытке проникнуть в закрытое генконсульство 13:03, Политика Нобелевскую премию по медицине дали за изучение «биологических часов» 12:44, Общество Полиция Лас-Вегаса опубликовала фото разыскиваемой по делу о стрельбе 12:41, Общество Генератор рецептов полезных дел: себе, людям, планете 12:40, Партнерский материал В Нижнем Новгороде эвакуировали 26 школ после звонков о минировании 12:37, Общество В Мурманской области уволились замгубернатора и глава аппарата кабмина 12:26, Политика Российские туристы рассказали о ситуации в Каталонии во время референдума 12:23, Политика Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное 12:19, Общество Врач ЦСКА рассказал о травме Александра Головина 12:12, Спорт ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе 12:04, Общество Сила интернета: особенности арт-рынка в цифровую эпоху 11:55, Партнерский материал НАК сообщил о ликвидации причастных к убийствам полицейских в Дагестане 11:53, Общество Фондовый рынок Испании снизился после референдума в Каталонии 11:52, Деньги
В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры
Общество, 13:55
0
В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры

Сбежавшие в июле молодые зубры вернулись в Центральный зубровый питомник на территории Подмосковья, сообщается на сайте Приокско-Террасного заповедника. Уточняется, что вернулись все 12 зубров.

Молодые зубры ушли с территории заповедника 12 июля после повреждения ветром ограды.

По словам заместителя директора заповедника по содержанию и разведению зубров Ирины Землянко, сбежавших животных искали с воздуха с помощью спортивного самолета и дельтаплана. Она также рассказывала, что искать животных помогали главы близлежащих поселений, местные жители и представители МЧС. При этом она уточняла, что молодые зубры не опасны для человека.

13 июля министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что зубров нашли. Облаву на животных устроили на следующий день, 14 июля, в районе деревни Игумново. Специалист отдела экологического просвещения и познавательного туризма заповедника Сергей Маслов рассказал агентству «Интерфакс», что облава «это дело не быстрое» и что животных начали медленно «выдавливать» в сторону питомника.

15 июля зубры пересекли границу Приокско-Террасного заповедника (5 тыс. га), на территории которого и находится питомник (200 га).

Теги: Заповедник , зубры
Главное
Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек Общество
Материалы по теме
В Подмосковье из питомника сбежали 12 молодых зубров Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку