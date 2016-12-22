В Мурманской области уволились замгубернатора и глава аппарата кабмина

В Мурманской области несколько членов команды регионального правительства подали заявления об уходе по собственному желанию. Об этом ​заявила РБК помощник губернатора региона Анна Булатова.

По ее словам, губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла отставки своего заместителя Игоря Бабенко и руководителя аппарата правительства Мурманской области Светланы Поверичевой. «Они [Бабенко и Поверичева] уволены по собственному желанию и исключены из состава правительства», — сообщила Булатова.

В конце сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о возможной досрочной отставке Марины Ковтун с поста главы региона. Агентство FlashNord со ссылкой на источник в руководящем составе фракции «Единая Россия» в Госдуме сообщило, что вместо нее руководство регионом может принять вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Однако в аппарате Яровой опровергли эту информацию, отказавшись от подробных комментариев.

Серия отставок глав регионов началась 25 сентября с ухода губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Позднее со своих постов ушли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, а также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» составили список губернаторов, которые также могут в ближайшее время уйти в отставку. В их число попала и мурманский губернатор Марина Ковтун. Помимо нее в список были включены главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев.

В Кремле ротацию губернаторов назвали «нормальным и востребованным процессом». Как пояснил официальный представитель президента Дмитрий Песков, таким образом во власть привлекаются «молодые широкопрофильные специалисты». 29 сентября Песков подтвердил, что замены губернаторов в России продолжатся.