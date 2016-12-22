В Мурманской области уволились замгубернатора и глава аппарата кабмина

В Мурманской области несколько членов команды регионального правительства подали заявления об уходе по собственному желанию. Об этом заявила РБК помощник губернатора региона Анна Булатова.
По ее словам, губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла отставки своего заместителя Игоря Бабенко и руководителя аппарата правительства Мурманской области Светланы Поверичевой. «Они [Бабенко и Поверичева] уволены по собственному желанию и исключены из состава правительства», — сообщила Булатова.
В конце сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о возможной досрочной отставке Марины Ковтун с поста главы региона. Агентство FlashNord со ссылкой на источник в руководящем составе фракции «Единая Россия» в Госдуме сообщило, что вместо нее руководство регионом может принять вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Однако в аппарате Яровой опровергли эту информацию, отказавшись от подробных комментариев.
Серия отставок глав регионов началась 25 сентября с ухода губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Позднее со своих постов ушли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, а также глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» составили список губернаторов, которые также могут в ближайшее время уйти в отставку. В их число попала и мурманский губернатор Марина Ковтун. Помимо нее в список были включены главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев.
В Кремле ротацию губернаторов назвали «нормальным и востребованным процессом». Как пояснил официальный представитель президента Дмитрий Песков, таким образом во власть привлекаются «молодые широкопрофильные специалисты». 29 сентября Песков подтвердил, что замены губернаторов в России продолжатся.