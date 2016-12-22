ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России организация), планировавших теракт в Московском регионе. На видео показаны сами задержанные и компоненты, из которых они планировали сделать бомбу.





Видео: ФСБ

На видео сотрудники ФСБ опрашивают боевиков во время обыска их места проживания. У себя дома террористы хранили взрывчатку, поражающие элементы для бомбы и оружие. Один из задержанных рассказывает, что собирал взрывное устройство вместе с другим членом террористической ячейки, который работает на стройке. Террорист, который присутствует при обыске, признает, что компоненты бомбы, найденные у него дома, принадлежат ему.

О ликвидации ячейки ИГ в Московском регионе стало известно 2 октября. По версии следователей, деятельность боевиков контролировалась из-за рубежа. Террористы планировали совершить в сентябре взрывы в местах массового скопления людей на объектах транспорта. У них были найдены две почти готовые бомбы, пистолеты Макарова и гранаты.