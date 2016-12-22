Российские туристы рассказали о ситуации в Каталонии во время референдума

Российские туристы, оказавшиеся в Каталонии во время референдума о независимости 1 октября, рассказали РБК о ситуации в регионе. Несмотря на массовые протесты и множество полицейских на улицах, повседневная жизнь в Каталонии продолжилась.
Туристка Дарья, находившаяся в Каталонской Таррагоне во время референдума по выходу региона из состава Испании, сообщила РБК, что центр города был перекрыт, а на улицах «было много полиции». «В Таррагоне очереди на участки, толпы людей стояли вчера уже в 8 часов утра. Город пустой, все закрыто, кроме ресторанов. Мы уезжали на день в Валенсию, вернулись вечером, к отелю подъезжать пришлось в объезд, поскольку перекрыт центр города», — сказала туристка. Она отметила, что не видела «ни стычек, ни массовых волнений». «В Валенсии тоже вчера было все спокойно, единственное — много полиции на улицах», — добавила она.
Турист Иван Виноградов, находившийся 1 октября в Барселоне, также обратил внимание на скопление людей в городе. «От площади, которая находится рядом с портом в Барселоне, люди шли колонной с флагами. Я видел большое скопление людей на площадях [города]», — сказал он. Виноградов добавил, что по городу разъезжала полиция, однако происшествий он не видел.
Еще одна туристка из России, пожелавшая сохранить анонимность, заявила РБК, что «на жизни города референдум никак не сказался». «Вчера была в Барселоне, видела, как идут около сотни человек, полиция впереди и в конце колонны», — сказала она.
Дарья Коновалова, отдыхавшая 1 октября в городе Салоу (входит в состав автономного сообщества Каталония), рассказала РБК, что в городе все было спокойно. «Мы находились вчера весь день в Салоу. Здесь пляжная зона и весь день было тихо и спокойно. Проходила небольшая группа молодежи с флагами, но довольно сдержанно», — сказала она. По ее словам, в четверг, 28 сентября, в Барселоне проходили митинги. «Мы ездили в Барселону в четверг, там уже все пестрело флагами, и было множество студентов, которые организовывали то здесь, то там митинги», — пояснила туристка.
В Барселоне в течение последней недели местные жители каждый день около 22:00 стучат кастрюлями, рассказала РБК туристка из России Оливия Китаева. «Люди во многом сами нарываются. Вчера они ложились посередине дороги, тем самым показывая свое неприятие», — заметила она.
Еще одна россиянка Мария Хайретдинова рассказала РБК, что в Барселоне 1 октября полиция охраняла избирательные участки. «Я видела, как каталонская полиция охраняла избирательные участки в районе Раваль и площади Каталонии. Очень много людей стояли в очереди и бабушек, и молодых. Также испанская полиция охраняла административные здания и не пускала людей с испанскими флагами (которые за единство Испании) на площадь Каталонии — там монтировались сцены, и был избирательный участок», — рассказала она.
Во время референдума в Каталонии прошли многочисленные столкновения полиции со сторонниками независимости региона. Правоохранительные органы пытались помешать работе избирательных участков, несмотря на противодействие местных жителей. В результате более 760 человек пострадали.
Как утверждают власти региона, более 2 млн человек, или 90% пришедших на референдум, проголосовали за независимость. Власти Испании, в свою очередь, заявили, что не признают результаты голосования.