Российские туристы рассказали о ситуации в Каталонии во время референдума

Российские туристы, оказавшиеся в Каталонии во время референдума о независимости 1 октября, рассказали РБК о ситуации в регионе. Несмотря на массовые протесты и множество полицейских на улицах, повседневная жизнь в Каталонии продолжилась.

Туристка Дарья, находившаяся в Каталонской Таррагоне во время референдума по выходу региона из состава Испании, сообщила РБК, что центр города был перекрыт, а на улицах «было много полиции». «В Таррагоне очереди на участки, толпы людей стояли вчера уже в 8 часов утра. Город пустой, все закрыто, кроме ресторанов. Мы уезжали на день в Валенсию, вернулись вечером, к отелю подъезжать пришлось в объезд, поскольку перекрыт центр города», — сказала туристка. Она отметила, что не видела «ни стычек, ни массовых волнений». «В Валенсии тоже вчера было все спокойно, единственное — много полиции на улицах», — добавила она.

Турист Иван Виноградов, находившийся 1 октября в Барселоне, также обратил внимание на скопление людей в городе. «От площади, которая находится рядом с портом в Барселоне, люди шли колонной с флагами. Я видел большое скопление людей на площадях [города]», — сказал он. Виноградов добавил, что по городу разъезжала полиция, однако происшествий он не видел.

Фото: Иван Виноградов для РБК

Еще одна туристка из России, пожелавшая сохранить анонимность, заявила РБК, что «на жизни города референдум никак не сказался». «Вчера была в Барселоне, видела, как идут около сотни человек, полиция впереди и в конце колонны», — сказала она.

Фото: Анастасия Шаповалова для РБК

Дарья Коновалова, отдыхавшая 1 октября в городе Салоу (входит в состав автономного сообщества Каталония), рассказала РБК, что в городе все было спокойно. «Мы находились вчера весь день в Салоу. Здесь пляжная зона и весь день было тихо и спокойно. Проходила небольшая группа молодежи с флагами, но довольно сдержанно», — сказала она. По ее словам, в четверг, 28 сентября, в Барселоне проходили митинги. «Мы ездили в Барселону в четверг, там уже все пестрело флагами, и было множество студентов, которые организовывали то здесь, то там митинги», — пояснила туристка.

В Барселоне в течение последней недели местные жители каждый день около 22:00 стучат кастрюлями, рассказала РБК туристка из России Оливия Китаева. «Люди во многом сами нарываются. Вчера они ложились посередине дороги, тем самым показывая свое неприятие», — заметила она.

Еще одна россиянка Мария Хайретдинова рассказала РБК, что в Барселоне 1 октября полиция охраняла избирательные участки. «Я видела, как каталонская полиция охраняла избирательные участки в районе Раваль и площади Каталонии. Очень много людей стояли в очереди и бабушек, и молодых. Также испанская полиция охраняла административные здания и не пускала людей с испанскими флагами (которые за единство Испании) на площадь Каталонии — там монтировались сцены, и был избирательный участок», — рассказала она.

Фото: Анастасия Шаповалова для РБК

Во время референдума в Каталонии прошли многочисленные столкновения полиции со сторонниками независимости региона. Правоохранительные органы пытались помешать работе избирательных участков, несмотря на противодействие местных жителей. В результате более 760 человек пострадали.

Как утверждают власти региона, более 2 млн человек, или 90% пришедших на референдум, проголосовали за независимость. Власти Испании, в свою очередь, заявили, что не признают результаты голосования.