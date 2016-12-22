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Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке
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Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке
Финансы, 11:27
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Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке

Сбербанк России снизил ставки по программе «Военная ипотека» на 1,4 процентного пункта, до 9,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе банка, имеющемся в распоряжении РБК.

Отмечается, что ставка распространяется на готовое и строящееся жилье. «Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь еще большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем», — приводятся слова директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева.

Васев сообщил, что в 2017 году Сбербанк выдал жилищных кредитов военнослужащим на 15 млрд руб. Это, по его словам, на 36% больше по сравнению с 2016 годом. На 1 сентября 2017 года портфель военной ипотеки в Сбербанке составил 55 млрд руб.

Как отмечается на сайте Сбербанка, максимальная сумма займа для военнослужащих составляет 2,5 млн руб.

25 сентября Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) снизило ставки по военной ипотеке на 2,5 п.п. При этом максимальная сумма займа увеличилась до 2,41 млн руб. (с 2,1 млн). Также АИЖК снизило ставки по ипотеке на 0,5–2,5 процентного пункта. Таким образом минимальная ставка составила 9%.

Сбербанк объявил о рекордном снижении ставок по ипотечным кредитам
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В августе Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам — по некоторым видам кредитов уровень ставок сократился сразу на 2 п.п. Так, на приобретение жилья в новостройке ставку установили на уровне 7,4–10%, а для покупки на вторичном рынке — 8,9–10%.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставок по ипотеке продолжится. «Мы считаем, что будет хороший, здоровый рост. Качество кредитов пока хорошее и не вызывает никаких опасений», — утверждала она.

Теги: Сбербанк , кредит , военная ипотека
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