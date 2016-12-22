Ричард Брэнсон инвестирует в создание новых курортов в Саудовской Аравии

Британский миллиардер и владелец Virgin Group Ричард Брэнсон вложит свои средства в проект превращения участка побережья Красного моря в Саудовской Аравии в новую курортную зону. Об этом сообщает The National.

Информацию об этом подтвердили власти страны, сообщив, что Брэнсон станет первым иностранным инвестором проекта.

О намерениях Брэнсона стало известно после его поездки в Саудовскую Аравию, описанную в его личном блоге. Во время визита он также посетил и побережье Красного моря, где планируется создать туристическую зону. «Проект займет 50 островов между городами Умлуж и Аль-Вайх и создаст по меньшей мере 35 тыс. рабочих мест в регионе, удаленном от главных городов», — написал он. При этом Брэнсон отметил, что сейчас территория, которую планируется преобразовать, не тронута следами цивилизации.

Реализацией масштабного проекта по превращению побережья Красного моря в туристическую зону занимается Суверенный фонд Саудовской Аравии. Курорты должны появиться на 200-м км участке побережья королевства. Начать строительство планируется в 2019 году. К 2022 году, после открытия ряда отелей и объектов инфраструктуры, должен быть завершен его первый этап.

В сентябре Ричард Брэнсон пообещал посодействовать финансированию зеленой энергетики в странах Карибского бассейна. Это, по мнению бизнесмена, должно помочь в восстановлении региона после разрушительных ураганов «Харви» и «Ирма».

Состояние Брэнсона Forbes оценивает в $5,1 млрд. Он занимает 324-е место во всемирном списке миллиардеров по версии издания.