Аэропорт Лас-Вегаса прекратил работу из-за стрельбы в городе

Международный аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе временно прекратил работу из-за стрельбы, произошедшей ранее в городе. Об этом говорится в Twitter аэропорта.

«Вылеты из аэропорта и принятие рейсов временно приостановлены из-за сообщений о стрельбе на Лас-Вегас-Стрип», — говорится в сообщении. До этого в аккаунте аэропорта было опубликовано несколько сообщений о возможной задержке рейсов из-за инцидента.

Неизвестный 2 октября открыл стрельбу на музыкальном фестивале, проходившем у казино и гостиничного комплекса «Мандала-Бэй» на юге города. По последним данным, в результате инцидента два человека погибли, более 20 ранены. Reuters сообщает, что 14 раненых находятся в критическом состоянии.

Очевидцы засняли видео начала стрельбы. На нем слышны звуки, похожие на выстрелы из автоматического оружия. После них концерт прерывается, люди разбегаются, начинается паника. Позднее полиция сообщила о нейтрализации нападавшего.