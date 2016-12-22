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Полиция нейтрализовала открывшего стрельбу в Лас-Вегасе
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Полиция нейтрализовала открывшего стрельбу в Лас-Вегасе
Общество, 10:13
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Полиция нейтрализовала открывшего стрельбу в Лас-Вегасе

Человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля на юге Лас-Вегаса, нейтрализован, говорится в сообщении в Twitter полиции, но расследование продолжается. Правоохранительные органы попросили людей избегать района, где была слышна стрельба.

В больницах сообщили по меньшей мере о двух погибших в результате стрельбы. Также, по данным медиков, пострадали 24 человека.

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Международный аэропорт Мак-Карран, расположенный по соседству с местом стрельбы, приостановил полеты, передает Reuters.

Теги: стрельба , Лас-Вегас
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