«Ростех» подтвердил планы оставить авиасалон МАКС в Жуковском

Авиасалон МАКС планируется оставить на аэродроме в Жуковском несмотря на озвучивавшееся ранее предложение о его переносе в Кубинку. Информацию об этом подтвердили в «Ростехе», передает ТАСС.

В госкорпорации отметили, что эти планы сейчас обсуждаются. При этом окончательное решение будет принято президентом и правительством. «В ближайшее время ждем официальное распоряжение о выставках продукции военного назначения на 2018–2019 годы, где будут определены площадки, в том числе для МАКС», — сообщили в «Ростехе».

Ранее в понедельник, 2 октября, «Коммерсантъ» сообщил, что предложение оставить авиасалон на старом месте одобрил лично Владимир Путин. С инициативой о его переносе в 2016 году, по данным издания, выступило Минобороны.

В феврале 2016 года о возможном переносе сообщили источники в авиаотрасли. Однако во время последнего авиасалона в 2017 году к президенту обратились летчики-испытатели, которые предложили сохранить старую площадку его проведения.

После этого Путин обратился с поручением проработать этот вопрос к вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который вместе с коллегией Военно-промышленной комиссии (ВПК) разработал соответствующий доклад. В нем представители военного ведомства предложили чередовать МАКС, проходящий раз в два года, с форумом «Армия».

Против планов по переносу авиасалона выступили Минпромторг и Минфин. Минпромторг указал на то, что аэродром в Кубинке не соответствует необходимым требованиям. В частности, на нем нет такой же, как в Жуковском, возможности обеспечить проведение массового мероприятия. Возражения Минфина, в свою очередь, основывались на том, что для переноса потребуется выделение значительных средств, которые уйдут на обеспечение транспортной доступности и реконструкцию.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проводится с 1993 года на аэродроме в Жуковском. На нем проходят демонстрация техники для зрителей и деловая программа. В 2017 году в авиасалоне приняли участие более 800 компаний из 35 стран мира. Всего на МАКС-2017 приехали порядка 500 тыс. человек.