Медики сообщили о двух погибших при стрельбе в Лас-Вегасе
Общество, 09:54
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Медики сообщили о двух погибших при стрельбе в Лас-Вегасе
По меньшей мере два человека погибли, еще 24 получили ранения при стрельбе у казино в Лас-Вегасе, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной больницы.
Полиция проверяет сообщения о стрельбе. Она также попросила пользователей соцсетей не вести трансляции с места событий и не раскрывать местоположения полицейских на месте ЧП.
данным Hollywood Reporter, стрельба произошла на фестивале кантри-музыки, неизвестный открыл огонь по посетителям мероприятия.