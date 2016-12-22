Кобзону открыли памятник на Аллее Героев в селе Забайкальского края

В селе Агинское Забайкальского края при участии местных властей прошла торжественная церемония открытия нескольких памятников, среди которых есть бюст депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Агинского Бурятского округа.

На Аллее Героев, напротив здания администрации округа появились три бюста — Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда, чабану Далаю Гунгаеву и Иосифу Кобзону. Пресс-служба администрации отмечает, что открытие прошло «с привлечением населения, школьников, работников культуры и образования округа, роты почетного караула 29-й общевойсковой армии». На церемонию прибыли руководство Забайкальского края и представители Совета Федерации.

Иосиф ​Кобзон после начала политической деятельности несколько раз избирался в Госдуму от Агинского Бурятского автономного округа. После ликвидации округа в рамках административно-территориальных преобразований Кобзон стал представлять в Госдуме Забайкальский край.

На открытии памятников выступил представитель региона в Совете Федерации, зампред комитета по обороне и безопасности Баир Жамсуев. «Иосиф Давыдович Кобзон в этом году ровно 20 лет как стал депутатом Государственной думы от Агинского округа. И все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край, в высшем законодательном органе нашей страны. Мы по праву гордимся им, а он — нашей агинской землей», — заявил он.

Иосифу Кобзону 11 сентября исполнилось 80 лет. В день рождения его в неформальной обстановке принял президент России Владимир Путин, который подарил ему картину «Шахтерская песня». Позднее Кобзон рассказал, что еще одним подарком стала фигурка бизона. При ее вручении глава государства процитировал эпиграмму поэта Александра Иванова «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона».