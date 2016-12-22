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ФСБ сообщило о пресечении деятельности экстремистской группировки в Крыму
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ФСБ сообщило о пресечении деятельности экстремистской группировки в Крыму
Общество, 08:43
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ФСБ сообщило о пресечении деятельности экстремистской группировки в Крыму

В Крыму российские спецслужбы пресекли деятельность религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ в Крыму.

В ФСБ сообщили, что по факту деятельности организации возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 с. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Правоохранительные органы ведут расследование в связи с деятельностью выявленной группы экстремистов.

Группировка «Таблиги Джамаат» была признана экстремистской в 2099 году по решению Верховного суда России. Ее деятельность также запрещена в Казахстане и Таджикистане. Эта религиозная организация была основана в 1920-х годах в Индии, после чего получила распространение по всему миру.

В апреле 2016 года была признана экстремистской действовавшая в Крыму организация «Меджлис крымского-татарского народа». Заместитель председателя организации Ахтем Чийгоз 11 сентября был приговоре 8 года колонии. Еще один заместитель руководителя «Меджлиса», Ильми Умеров, 27 сентября был приговорен к двум годам.

Теги: Крым , ФСБ
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