В Минэнерго назвали причины крупных аварий в российской энергетике

Заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов назвал основные причины масштабных аварий на объектах энергетики в России в последние месяцы. Среди них — несогласованная работа не унифицированного оборудования. Об этом Черезов рассказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, с 2002 года субъекты энергетики массово вводили новые устройства, однако в итоге оказалось, что «разное оборудование в энергосистеме зачастую работает несогласованно». Как пояснил Черезов, это происходит из-за того, что в составе Единой национальной энергосистемы нет обязательных требований к параметрам оборудования.

Кроме того, среди причин замглавы назвал «давно устаревшую» законодательную базу. «Появились нормативно-правовые пробелы в части взаимодействия между субъектами электроэнергетики и обмена информацией по техническим характеристикам», — отметил Черезов.

Последняя крупная авария произошла в Якутске и его пригородах в результате «технологического хлопка». Как поясняли в региональном МЧС, после хлопка загорелось масло на площади порядка 70 кв. м, в результате инцидента без света в регионе остались свыше 130 тыс. человек.