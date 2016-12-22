В Хабаровском крае без света остались 40 населенных пунктов

Около 6 тыс. жителей из 40 населенных пунктов Хабаровского края остались без электричества из-за прохождения циклона. Об этом говорится на сайте правительства региона.

По данным местных властей, в результате циклона порывы ветра достигали 17-22 м/с. В настоящее время на всех пострадавших объектах энергетики работают аварийные бригады, восстановить электроснабжение планируется к вечеру 2 октября.

Ранее электричество отключилось в Якутске и пригородах из-за аварии на ГРЭС. Как уточняло МЧС, на ГРЭС произошел «технологический хлопок», в результате срабатывания аварийной защиты отключилось электропитание. Всего без света в регионе остались свыше 130 тыс. человек.



