Военный самолет США проведет наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Дании проведет наблюдательный полет над территорией России на американском самолете ОС-135Б. Об этом говорится на сайте Минобороны.

По данным военного ведомства, полет состоится в период с 2 по 7 октября в рамках международного Договора по открытому небу. В ходе полета российские военные проконтролируют «строгое соблюдение» согласованных параметров полета.

Как уточняет Минобороны, самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия. «Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование», — уточнили в ведомстве.

​Ранее российские бомбардировщики провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского и Норвежского морей. Самолеты на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-16 ВВС Бельгии, F-18 ВВС Финляндии, F-15 ВВС США и JAS-39 ВВС Швеции.