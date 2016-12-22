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Актер Сами Насери стал почетным членом союза таксистов в Крыму
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Актер Сами Насери стал почетным членом союза таксистов в Крыму
Общество, 03:11
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Актер Сами Насери стал почетным членом союза таксистов в Крыму

Французский актер Сами Насери, сыгравший главную роль водителя в фильмах «Такси», стал ​почетным членом крымского профсоюза таксистов. Об этом сообщает ТАСС с церемонии «Лучший таксист Крыма — 2017».

«Мне очень нравится Крым и очень нравится Ялта. Я вас люблю». — сказал своим поклонникам актер. Кроме того, Насери наградил победителей этапа конкурса «Лучший таксист» и оставил автографы на капотах такси.

30 сентября Насери прилетел в Крым для участия в «Форуме мира» в Ялте. На полуостров рейсом из Москвы актер прибыл со своим знакомым певцом Мурадом Бурави.

Теги: Крым , Такси , Сами Насери
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