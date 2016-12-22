Минобороны подтвердило гибель получившего ранение в Сирии полковника

Полковник Валерий Федянин,принимавший участие в операции Российской армии в Сирии, умер в Москве в главном клиническом госпитале Минобороны. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает «Интерфакс».

По данным Минобороны, Федянин организовывал доставку гуманитарной помощи в один из населенных пунктов сирийского Хама. «Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения», — сказано в сообщении.

Для оказания медпомощи полковника доставили в Москву, но спасти его не удалось.

Ранее о гибели российского военного сообщало агентство «Северпост» со ссылкой на публикацию его сослуживцев в социальной сети «ВКонтакте» и подтверждали источники РБК, близкие к военным кругам.

24 сентября Минобороны сообщало о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. По данным ведомства, военный погиб под минометным обстрелом командного пункта.