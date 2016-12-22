Власти Каталонии прокомментировали результаты референдума

Результаты голосования в Каталонии на референдуме независимости демонстрируют «абсолютное величие» гражданской позиции жителей региона. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам голосования заявил каталонский министр иностранных дел Рауль Ромава, передает газета La Vanguardia.

Согласно результатам, 90% жителей Каталонии (около 2,26 млн человек) проголосовали «за» выход региона из состава Испании. «Против» проголосовали 6,8% респондентов, еще 2,2% бланков оказались незаполненными или поврежденными.

«Сегодня все видели, что, с одной стороны, были насилие и позор, а с другой — у нас были демократия и достоинство», — заявил министр Ромава, напомнив про многочисленные столкновения каталонцев с гражданской гвардией и полицией Испании, что привело к более чем 840 пострадавшим. Глава МИД Каталонии отметил, что отсутствие реакции Евросоюза на «насилие» со стороны полиции Испании «подрывает доверие» к объединению и его институтам.

«Сегодня демократия победила», — заявил с соседней трибуны официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул.

Вслед за официальным представителем выступил вице-президент региона Ориол Джункерас. Он поблагодарил жителей Каталонии за участие в голосовании и отметил, что таким образом избиратели проявили свою настойчивость. «Каталония получила свое право на независимость, теперь решение за парламентом», — подчеркнул вице-президент.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о самоопределении, на который власти автономии вынесли вопрос о том, стоит ли региону дальше оставаться в составе Испании. Голосование завершилось в 20:00 по мск. Премьер-министр Испании Мариано Рахой счел голосование «провальным», так как, по его словам, большинство каталонцев проигнорировали референдум. «Они знали, что этот референдум противоречит закону, праву и конституции», — пояснял глава испанского правительства.

Избирательные участки в некоторых районах Каталонии оказались заблокированы полицией Испании, что привело к многочисленным столкновениям местных жителей и правоохранителей. По последним данным, как сообщает Reuters, в результате столкновений пострадали 844 человек.