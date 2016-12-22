В Каталонии вооруженный ножом мужчина напал на избирателей

Вооруженный ножом мужчина ворвался на один из избирательных участков в Каталонии и ранил двух человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы автономии Моссос де Эскуадра пишет газета ​La Vanguardia.

По данным издания, инцидент произошел около 17:00 по местному времени в муниципалитете Санта-Маргарида-де-Монбуй, входящем в провинцию Барселона. «Нападавший с криками вошел в школу, ранив двух человек, после чего он был арестован», — сказано в сообщении.

В газете уточнили, что пострадавшие получили легкие ранения.

Голосование по вопросу о независимости Каталонии от Испании состоялось 1 октября. Референдум завершился в 20:00 мск, власти региона пообещали подсчитать голоса в ближайшее время. При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой счел голосование «провальным», так как, по его словам, большинство каталонцев проигнорировали референдум. «Они знали, что этот референдум противоречит закону, праву и конституции», — заявил глава испанского правительства.

День проведения референдума в регионе сопровождался многочисленными столкновениями правоохранителей и каталонцев. Столкновения были вызваны попытками ​гражданской гвардии и испанской полицией сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Согласно последним данным Минздрава, как сообщает Reuters, число пострадавших при столкновениях превысило 840 человек.