Госдеп предложил КНДР варианты ядерного разоружения полуострова

Госдепартамент США предложил Северной Корее принять решение, какими средствами прийти к ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом в своем Twitter сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«КНДР не получит ядерные возможности. Посредством дипломатии или силы — решать режиму», — написала Нойерт. Представитель Госдепа добавила, что дипломатические каналы Вашингтона для северокорейского лидера Ким Чен Ына открыты, но «не навсегда».

Накануне глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон впервые публично описал попытки Вашингтона начать переговоры с КНДР. По словам Тиллерсона, Соединенные Штаты обладают дипломатическими каналами с Северной Кореей, в том числе для того, чтобы выяснить важные для Пхеньяна темы переговоров. Однако, как уточнили позднее в ведомстве, власти КНДР «не дали никакого сигнала» о том, что они заинтересованы или готовы к переговорам по денуклеаризации.

До этого момента Тиллерсон почти ничего не говорил о переговорах Вашингтона с Пхеньяном. 20 сентября он признал, что у США есть «очень, очень ограниченные» контакты с постпредом КНДР при ООН. ​