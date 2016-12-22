СК начал проверку по факту смерти пассажирки рейса Москва — Уфа

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти 54-летней пассажирки на борту самолета, который следовал рейсом Москва — Уфа. Об этом говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, около 15:00 мск в московском аэропорту Внуково экстренно сел самолет из-за смерти женщины на борту. Борт приземлился через 30 минут после взлета.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что пассажиркой, которая скончалась на борту, оказалась жительница Уфы. По его словам, она страдала хроническим заболеванием и несколько месяцев лечилась в Москве. После лечения она выписалась из больницы и полетела домой. По предварительной информации, смерть пассажирки наступила в результате естественных причин.