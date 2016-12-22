СК начал проверку по факту смерти пассажирки рейса Москва — Уфа

«Испанское государство проиграло»: как проходил референдум в Каталонии

Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе

В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании

Росавиация заявила о решении проблемы с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа»

«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи»

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек

СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя в Курской области

Умер экс-президент TNS Russia Владимир Гродский

В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва»

По делу тренинговой организации «Зеора» задержали более 100 человек

«Барселона» одержала девятую победу подряд в матче без зрителей

Чемпионат России по футболу. «Анжи» — «Зенит». Онлайн

Мэр Барселоны призвала остановить преследование «беззащитного населения»

Умер владелец Vogue и New Yorker

В Бурятии погиб десантник из-за нераскрывшегося парашюта

Трамп назвал тратой времени переговоры Тиллерсона с КНДР

На митинге против цензуры на YouTube в Москве задержали 22 человека

В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС

В Дагестане ввели режим КТО после убийства бандитами участкового

Матч «Барселоны» из-за референдума пройдет без зрителей

В Москве от полученных в Сирии ран умер командир бригады морской пехоты

МВД опубликовало видео нападения толпы на Гражданскую гвардию в Каталонии

Канадская полиция признала ночные нападения в Эдмонтоне терактами

Матч «Барселоны» в чемпионате Испании отменили из-за референдума

СМИ узнали о планах США направить авианосец к Корейскому полуострову

Безвыигрышная серия ЦСКА достигла четырех матчей

На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих

Власти Каталонии сообщили о 330 пострадавших в столкновениях с полицией

МВД Испании заявило об 11 пострадавших правоохранителях в Каталонии