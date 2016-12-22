Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,95 57,58 EUR Нал. 68,56 67,99 USD Бирж. 57,48 -0,43 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4277,51 -52,05 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,53 -1,29% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7372,76 +0,68%
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек
Лента новостей
Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе 21:30, Политика В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании 21:14, Политика Росавиация заявила о решении проблемы с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» 21:11, Бизнес «Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Анжи» 20:57, Спорт В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек 20:52, Общество СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя в Курской области 20:28, Общество Умер экс-президент TNS Russia Владимир Гродский 19:56, Технологии и медиа В центре столицы произошел пожар в гостинице «Москва» 19:38, Общество По делу тренинговой организации «Зеора» задержали более 100 человек 19:06, Общество «Барселона» одержала девятую победу подряд в матче без зрителей 19:04, Спорт Чемпионат России по футболу. «Анжи» — «Зенит». Онлайн 19:00, Спорт Мэр Барселоны призвала остановить преследование «беззащитного населения» 18:58, Общество Умер владелец Vogue и New Yorker 18:45, Бизнес В Бурятии погиб десантник из-за нераскрывшегося парашюта 18:24, Общество Трамп назвал тратой времени переговоры Тиллерсона с КНДР 18:12, Политика На митинге против цензуры на YouTube в Москве задержали 22 человека 17:59, Общество В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС 17:43, Общество В Дагестане ввели режим КТО после убийства бандитами участкового 17:42, Общество Матч «Барселоны» из-за референдума пройдет без зрителей 17:08, Спорт В Москве от полученных в Сирии ран умер командир бригады морской пехоты 17:04, Общество МВД опубликовало видео нападения толпы на Гражданскую гвардию в Каталонии 16:55, Политика Канадская полиция признала ночные нападения в Эдмонтоне терактами 16:13, Общество Матч «Барселоны» в чемпионате Испании отменили из-за референдума 16:13, Спорт СМИ узнали о планах США направить авианосец к Корейскому полуострову 16:04, Политика Безвыигрышная серия ЦСКА достигла четырех матчей 15:58, Спорт На вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих 15:46, Общество Власти Каталонии сообщили о 330 пострадавших в столкновениях с полицией 15:42, Политика МВД Испании заявило об 11 пострадавших правоохранителях в Каталонии 15:14, Политика
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек
Общество, 20:52
0
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек

В Подмосковье поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину и женщину на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

«В 19:50 мск в районе станции Поварово-1 поезд «Сапсан» сбил переходивших пути на запрещающий сигнал светофора по пешеходному настилу мужчину и женщину», — уточнила она. В результате полученных травм они скончались на месте, сказала Марковская.

Она отметила, что погибшие были совершеннолетними. По факту случившегося проводится проверка.

Поварово-1 — узловая железнодорожная станция главного хода Октябрьской железной дороги в поселке Поварово Солнечногорского района Московской области.

Теги: поезд , Подмосковье
Главное
В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании Политика
Материалы по теме
В Москве поезд наехал на двух человек Общество
В Екатеринбурге эвакуировали поезд Адлер — Новосибирск из-за фонарика Общество
Из-за взрыва на складе в Виннице произошел сбой в движении поездов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку