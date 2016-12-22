В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек
Общество, 20:52
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В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек
В Подмосковье поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину и женщину на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.
«В 19:50 мск в районе станции Поварово-1 поезд «Сапсан» сбил переходивших пути на запрещающий сигнал светофора по пешеходному настилу мужчину и женщину», — уточнила она. В результате полученных травм они скончались на месте, сказала Марковская.
Она отметила, что погибшие были совершеннолетними. По факту случившегося проводится проверка.
Поварово-1 — узловая железнодорожная станция главного хода Октябрьской железной дороги в поселке Поварово Солнечногорского района Московской области.