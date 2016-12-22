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По делу тренинговой организации «Зеора» задержали более 100 человек
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По делу тренинговой организации «Зеора» задержали более 100 человек
Общество, 19:06
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По делу тренинговой организации «Зеора» задержали более 100 человек

В Санкт-Петербурге задержали свыше 100 человек по делу о личностных тренингах, участница которых совершила суицид в 2014 году, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на родственников задержанных.

До задержания они находились в бизнес-центре «XIX ВЕК», который расположен по адресу: Пироговская набережная, 17, рассказали изданию родственники задержанных. Там проходил трехдневный тренинг у руководителя «Зеоры» Виктора Маркелова, уточнили родственники.

По их словам, около 11:30 мск в помещение вошли следователи с сотрудниками ОМОН. «Маркелова увезли первым. А участников занятий в два захода на автобусе отправили в следственный отдел Фрунзенского района на улице Димитрова», — рассказали родственники. Они уточнили, что задержанных опрашивают в рамках ​уголовного дела по статье 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

В Петербурге задержаны супруги по подозрению в создании организации, посягающей на личность и права граждан, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по городу. По версии следствия, они «вступили в преступный сговор на создание и руководство общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью». Некоммерческую организацию «Зеора» они создали в Петербурге в апреле 2012 года, говорится в сообщении.

Эксперт установил, что в тренингах «присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскных мероприятия. В частности проводятся обыски по месту жительства подозреваемых, а также допросы помощников организаторов и посетителей тренингов, отметили в СК. 

Теги: Санкт-Петербург , "Зеора" , тренинговая компания
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