В Бурятии погиб десантник из-за нераскрывшегося парашюта

В Бурятии погиб военнослужащий ВДВ во время прыжка с парашютом, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«29 сентября 2017 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий по контракту соединения ВДВ, дислоцированного в Республике Бурятия», — уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, во время десантирования не сработал основной парашют, сообщили в ВВО. В настоящий момент работает комиссия воинской части совместно со следственными органами для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее, 7 сентября, Минобороны сообщило о гибели военного при взрыве на полигоне в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка. По данным ведомства, взорвался танковый снаряд. «Один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих», — сообщили в Минобороны. В результате случившегося еще пять человек пострадали.