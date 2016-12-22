СМИ узнали о планах США направить авианосец к Корейскому полуострову

США планируют направить в октябре авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган» к берегам Корейского полуострова для проведения совместных учений с южнокорейским флотом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

«Мы проводим консультации (с США) по отправке авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Рональд Рейган» для учений в Японском море приблизительно 15 октября», — рассказал собеседник агентства.

Авианосец, вероятнее всего, будет сопровождать несколько военных кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы, отметил он. В числе этих кораблей — ракетный крейсер, эсминец, а также атомная подводная лодка, уточнил источник. По его словам, США и Южная Корея планируют провести совместные учения в обнаружении пусков, отслеживании и перехвата баллистических северокорейских ракет.

Как сообщил представитель командования группировкой войск США в Южной Корее (USFK), дата прибытия «Рональда Рейгана» к Корейскому полуострову еще не установлена. «Скорее всего, он примет участие в учениях приблизительно 20 октября. Точный график будет установлен в зависимости от ситуации. Скорее всего, авианосец прибудет в южнокорейский порт Пусан», — добавил собеседник агентства.