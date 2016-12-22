В Каталонии в результате столкновений с полицией пострадали 35 человек

В Каталонии во время референдума о независимости региона в результате столкновения с полицией пострадали 38 человек. Об этом сообщает каталонский департамент здравоохранения на своей странице в Twitter.
Как отметили в ведомстве, из них 35 не получили существенного вреда для здоровья, а трое получили легкие ранения. В департаменте здравоохранения отметили, что один человек был госпитализирован. Пострадавшие в основном получили синяки. Некоторые жаловались на головокружение и тревожные расстройства. Им была оказана помощь.
По словам председателя женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, Национальная полиция Испания применила против каталонцев, пришедших на референдум за независимость, резиновые пули и дубинки.
В воскресенье, 1 октября, в Каталонии начался плебисцит, который был запрещен властями Испания. На избирательный участках с утра стоят очереди желающих отдать свой голос людей. Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия предпринимают меры, чтобы не допустить референдума. Они изымают урны с бюллетенями и разгоняют пришедших на голосование.