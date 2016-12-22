В Минфине объяснили планы ввести пошлину для интернет-покупок дороже €20

В пресс-службы Министерства финансов прокомментировали РБК планы российских властей ввести пошлину на интернет-покупки дороже €20.

«Сейчас обсуждается вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров. Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия. Соответствующая мера учтена в проекте федерального бюджета, однако размер снижения порога ещё не определён», — говорится в сообщении Минфина, поступившего в распоряжении РБК. В ведомстве отметили, что вопрос о снижении беспошлинного порога с €1 тыс до € 20 обсуждается, но решение по нему не принято.

В пятницу, 29 сентября, РБК сообщал, что в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018–2020 годы выдвинуто предложение повысить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с €1 тыс до €20. В документе, который был представлен в Государственную думу неясно, будет ли лимит касаться стоимости одной посылки или речь будет идти обо всех покупках за месяц. Российское правительство аргументирует снижение беспошлинного порога тем, что это позволит собрать дополнительно 30 млрд руб в 2018 году. По старой норме доход от пошлин на интернет-покупки из зарубежных магазинов в следующем году может составить не более 1,6 млрд руб.

По действующей норме россияне могут купить в интернет-магазине товаров на сумму в €1 тыс. и весом до 31 кг в месяц в месяц. В случае, если стоимость товара превысит данные показатели, то с суммы взимается пошлина в размере 30%.