СМИ опубликовали видео пожара на Якутской ГРЭС

На странице социальной сети «ВКонтакте» «Новости Якутска» опубликовали видео из здания ГРЭС. На кадрах видно, как внутрь входят пожарные и тушат возгорание. Кроме того, на странице издания представлены фотографии с места события.

​«Пятый телеканал» опубликовал на своем сайте видео, на которым слышан звук хлопка, а затем на ГРЭС пошел дым.

В воскресенье, 1 октября, из-за аварии на Якутской ГРЭС был обесточен город Якутск, его пригороды и несколько населенных пунктов. По данным МЧС, на станции произошел «технический хлопок». После этого сработала аварийная защита, которая отключили электропитания на ГРЭС. В Минэнрего сообщил, что произошел пожар в помещении, где стояли резервные турбины. По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, после хлопка загорелось масло. Площадь возгорания составила 70 кв.м. Как рассказал собеседник агентства, пожар уже был локализован.