Глава Каталонии проголосовал на референдуме вопреки усилиям полиции

Карлес Пучдемон (Фото: страница Aurora Tumultuària в twitter)

Председатель женералитета Каталонии Карлес Пучдемон проголосовал на референдуме, несмотря на противодействие полиции, сообщает El Periodico и La Vanguardia.

Национальная гвардия Испании блокировала избирательный участок в муниципалитете Сан-Хулия-де-Рамис, где он должен был опустить бюллетень в урну для голосования, однако Пучдемон отправился в муниципалитет Корнелья-де-Терри и там сумел проголосовать.

Фотография главы Каталонии на фоне урны для голосования быстро стала вирусной, несмотря на то, что усилия национальной полиции и Гражданской гвардии Испании были направлены именно на то, чтобы предотвратить такое развитие событий, отмечает La Vanguardia.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости от Испании. Конституционный суд Испании назвал его проведение незаконным. Несмотря на это, местные власти объявили о своей решимости организовать всеобщее голосование. Накануне, 20 октября, полиция закрыла более половины всех участков для голосования в Каталонии.

Утром 1 октября Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия начали блокировку ряда участков для голосования в Барселоне, выносят оттуда урны с бюллетенями и препятствуют проходу граждан внутрь.