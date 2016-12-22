В Белоруссии ужесточили контроль за иностранными гражданами

С воскресенья, 1 октября, белорусские гостиницы, курорты и арендодатели обязаны сообщать в Министерство внутренних дел о проживающих у них иностранных гражданах или лиц без гражданства.



Как сообщалось на сайте местного МВД, с 1 октября вступают в силу поправки в закон от 4 января 2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

По новой норме, гостиницы, санатории и оздоровительные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые сдают в аренду жилые помещения, должны в течение трех часов уведомить МВД о том, что к ним заселился иностранец. Информацию о нем можно будет передать с помощью информационных системы ведомства или с помощью портала госуслуг. Также информацию можно предоставить в отделение МВД.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел безвизовый режим с 80 странами мирами. Граждане этих государства смогут приехать в республику без виз на пять дней. После этого в феврале Россия ввела режим пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях, которые находятся на границе с Белоруссией. Такие меры были приняты российской стороной для борьбы с незаконной миграцией и контрабандной наркотиков.