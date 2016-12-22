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Правительство практически закончило разработку закона о НДД
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Правительство практически закончило разработку закона о НДД
Бизнес, 10:16
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Правительство практически закончило разработку закона о НДД

Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) практически готов и будет вынесен на заседание правительства России в течение нескольких дней. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович на полях форума «Наука и технологии в обществе» в городе Киото в Японии, передает «РИА Новости».

По его словам, что проект закона об НДД получил заключение главного правового управления президента. Дворкович отметил, что у ведомства есть технические замечания. По его словам, на данный момент проводится работа, чтобы «эти замечания были учтены». «Это можно сделать буквально в течение нескольких дней и вынести законопроект на заседание правительства», — сказал он.

По законопроекту, НДД будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с вырученных доходов от продажи нефти. При этом из этих доходов будут вычитаться расходы на добычу и транспортировку нефти. Проект закона предлагает ввести новый налог с 2018 года. Как предлагает Министерство финансов, НДД должен будет заменить экспортную пошлину и будет касаться пилотных проектов по разработке месторождений.

В правительстве предложили нефтяникам увеличить добычу в обмен на льготы
Бизнес

В середине января во время проходящего в Москве Гайдаровского форума министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поддерживает переход на НДД в нефтяной отрасли. Он допустил, что это произойдет в ближайшие два года, а также будут отменены льготы, которые действуют на данный момент.

В конце января источники РБК сообщали, что разногласия о введении НДД для нефтяной отрасли сохраняются, и переход на новый налог зависит от позиции компании «Роснефти». Как сообщал ТАСС, во время совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева, глава российского правительства поручил учесть во время разработки законопроекта пожелания главы «Роснефти» Игоря Сечина по льготам для месторождений нефти с высоким уровнем обводненности.

Опасный эксперимент: чем плох налог на добавленный доход
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Как сообщала газета «Ведомости», принятие реформы налогообложения для нефтяной отрасли связано со спором вокруг одного из крупнейших месторождений мира, которое принадлежит «Роснефти», Самотлора. Издание отмечает, что компания выступила против предложения Минфина, который хотел перевести месторождение на обложение НДД. В свою очередь «Роснефть» требует сохранить на Самотлоре налог​ на добычу полезных ископаемых (НДПИ) со всеми льготами. По оценкам Минфина, обложение Самотлорского месторождения НДПИ по льготной ставке будет стоить казне от 60 до 80 млрд руб в год.

Участники совещания у премьер рассказали РБК, что присутствующий на встрече глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов также попросил о специальных льготах для одного из его крупнейших месторождений.

Теги: Аркадий Дворкович , налогооблажение , Нефтяные компании
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