Правительство Красноярского края отправили в отставку

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Уссс прекратил полномочия регионального правительства. Соответствующий указ опубликован на красноярском официальном портале правовой информации.

«Досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в документе. Как отмечается в указе, это связано с отставкой губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Члены красноярского правительства будут продолжать исполнять свои обязанности, пока на их места не будут назначены новые люди.

Президент Владимир Путин принял отставку Толоконского по собственному желанию в пятницу, 29 сентября. Исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Усс.

Во вторник, 26 сентября, РБК со ссылкой на три своих источника писал о скорой отставке Толоконского. На следующий день, 27 сентября, глава Красноярского края сам заявил о намерении уйти со своего поста.