Глава МИД Италии потребовал от посла КНДР покинуть страну

Италия намерена прекратить аккредитацию северокорейского посла для оказания давления на КНДР. Об этом глава итальянского МИД Анджелино Альфано заявил в интервью газете La Repubblicca.

«Мы приняли окончательное решение отозвать аккредитацию посла Корейской Народно-Демократической Республики. Посол должен покинуть Италию», — заявил Альфано.

Объясняя решение, он сослался на продолжающиеся ракетные и ядерные КНДР. Альфано подчеркнул, что «Италия, возглавляющая Комитет по санкциям Совета Безопасности, призывает международное сообщество поддерживать давление на режим».

В последние недели произошло очередное обострение отношений Северной Кореи и США. Поводом для него стало выступление Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН, на котором он заявил, что США будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР, если Пхеньян будет угрожать США или их союзникам. Эти слова северокорейский лидер Ким Чен Ын сравнил с «объявлением войны».

