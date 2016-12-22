В Якутии возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП

В Верхневилюйском районе Якутии произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального МВД.

Авария произошла накануне, 30 сентября, на 692 км трассы «Вилюй» в районе села Харбалах. Машина Toyota Probox, в которой находились шесть человек, в том числе трое детей, упала в реку. В результате утонули двое детей в возрасте шести и восьми лет, а также 20-летний молодой человек и 52-летняя женщина. Водителю удалось спастись.

Уголовное дело полиция завела по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Накануне синоптики сообщали о неблагоприятных подобных условиях на трассе.

Накануне в пензенской области при столкновении автомобиля Hyundai и грузовика Volvo погибли четыре человека. Еще один человек был госпитализирован.