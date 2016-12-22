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Дворкович рассказал о росте товарооборота России и Японии
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Дворкович рассказал о росте товарооборота России и Японии
Экономика, 05:38
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Дворкович рассказал о росте товарооборота России и Японии

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл с визитом в Японию, где он провел переговоры с главой японского кабмина Синдзо Абэ. По их итогам он рассказал журналистам об увеличении товарооборота между двумя странами, передает «РИА Новости».

Основной темой встречи стало развитие двусторонних отношений и налаживание торгово-экономических связей. Выступая на открытии форума в Киото он рассказал об одобрении Москвой японского плана по развитию сотрудничества. «Нельзя не переоценить план экономического сотрудничества, предложенный премьер-министром Синдзо Абэ», — подчеркнул вице-премьер.

По словам Дворковича, товарооборот России и Японии достиг уровня $8,4 млрд за последние полгода.«Результаты за полгода показывают, что товарооборот между Японией и Россией увеличился на 15% и достиг $8,4 миллиарда», — рассказал он.

Синдзо Абэ во время выступления на пленарной сессии ВЭФ 7 сентября призвал Владимира Путина заключить мирный договор между двумя странами, который так и не был подписан по итогам Второй мировой войны. Он назвал отсутствие мирного договора «ненормальным». В то же время он подчеркнул, что в последние несколько лет в российско-японских отношениях произошли серьезные сдвиги.

Теги: Япония , Аркадий Дворкович
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