Дворкович пообещал показать российские беспилотные автомобили на ЧМ-2018

Российские наработки в области беспилотных автомобилей будут продемонстрированы в ходе Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович во время визита в Японию.

С подобным заявлением Дворкович выступил на открытии Международного форума науки и технологии в обществе в городе Киото. «С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ», — рассказал он.

Премьер Японии Синдзо Абэ, также участвовавший в церемонии открытия форума, в свою очередь рассказал о наработках в сфере производства беспилотных тракторов. Он продемонстрировал участникам форума видео, на котором были показаны фермерские машины и отметил, что в будущем они могут быть подключены «к японской системе глобального позиционирования».

Ранее собственный беспилотный автомобиль продемонстрировала российская компания «Яндекс» во время визита Владимира Путина в штаб-квартиру. Над этой технологией в компании работают с 2016 года. Технология поездки без водителя отрабатывается «Яндексом» на базе гибридной Toyota Prius+.