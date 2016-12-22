Канадские ультраправые выступили против миграции из США

На границе США и Канады прошла акция протеста канадских ультраправых, из-за которой оказался временно заблокирован один из пропускных пунктов. Об этом сообщает CBC.

У пропускного пункта Сен-Бернар-де-Лаколле в Квебеке собрались участники нескольких крайне правых группировок. Они выступили против пересечения границы мигрантами, которые прибывают в Канаду транзитом через США. Участники акции выкрикивали антиисламские лозунги.

Параллельно протесты ультраправых прошли и в столице Канады, Оттаве. К этому же месту стянулись и участники антифашистких движений Квебека. Они скандировали «Проваливайте, фашистское отродье». Для предотвращения стычек к границе были стянуты силы канадской полиции. Тем не менее, избежать отдельных столкновений не удалось.

Массовые антиисламские митинги ранее прошли в Канаде в конце августа. В ход акций вмешалась полиция, задержав нескольких человек. Тогда организатором маршев выступила ультраправая организация «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEDIGA). Изначально движение PEDIGA зародилось в 2014 году в Германии.