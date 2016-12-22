В Италии восемь полицейских пострадали в столкновениях с антиглобалистами

В итальянском Турине, где проходит министерская встреча стран-участниц «большой семерки», прошли столкновения полиции с антиглобалистами. В результате пострадали не менее восьми стражей правопорядка, пишет Rai24.
На акцию протеста собрались несколько тысяч человек, которые выступили в направлении резиденции, где работают представители G7. При этом протестующие натолкнулись на кордоны полиции, после чего начались беспорядки.
Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ. Протестующие, в свою очередь, начали швырять в полицейских петарды и запускать фейерверки.
Ранее массовые протесты прошли во Франции. Участники акций, прошедших в нескольких городах страны, выступили против изменений в трудовом законодательстве. В Париже на улицы вышли до 55 тыс. человек. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.