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Власти Москвы пообещали уложиться в график подачи тепла
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Власти Москвы пообещали уложиться в график подачи тепла
Общество, 30 сен, 23:46
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Власти Москвы пообещали уложиться в график подачи тепла

Завершение работ по пуску и отладке систем теплоснабжения в Москве займет около пяти суток с начала отопительного сезона, все мероприятия идут по графику. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, к середине субботы тепло дали в 75% объектах жилого фонда и 80% социальных учреждений. Он отметил, что несмотря на наличие отдельных жалоб, работа ведется в плановом режиме. «Мы оперативно реагируем на все обращения и жалобы граждан. Бывает, где-то отдельный непрогрев стояков и так далее. Но это всегда в начале запуска тепла такие моменты бывают», — подчеркнул он.

Отопительный сезон в Москве начался 28 сентября, после того, как соответствующее поручение дал мэр Москвы Серегей Собянин. Глава ​департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев ранее пообещал дать тепло во все дома к 2 октября.

По оценкам синоптиков, в ночь на воскресенье, 1 октября, в Москве могут ожидаться первые  заморозки. В Московской области температура ниже нуля впервые упала 23 сентября. 

Теги: Москва , Отопление
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