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Минтранс пообещал вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» из-за рубежа
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Минтранс пообещал вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» из-за рубежа
Проблемы «ВИМ-Авиа», 23:26
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Минтранс пообещал вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» из-за рубежа

Минтранс окажет помощь в вывозе пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции и других стран. Необходимые для этого ресурсы у ведомства есть, говорится в сообщении, опубликованном по итогам совещания оперативного штаба.

Заседание штаба возглавил замглавы Минтранса Валерий Окулов. В ведомстве соообщили, что в ближайшие дни самолеты авиакомпании совершат ряд рейсов, несмотря на прекращение регулярных авиаперелетов. К концу субботы, 30 сентября, авиакомпания совершит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях. Еще 20 рейсов планируется совершить завтра, 1 октября. «В частности, из Антальи до конца суток будет вывезено порядка 2 тыс. человек. До 1 октября из Антальи останется вывезти порядка 1 860 туристов «ВИМ-Авиа», — сообщили в ведомстве.

Окулов подчеркнул, что «необходимые емкости для планового вывоза туристов имеются». «Минтранс рассчитывает и готов обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран», — говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что большая часть туристов, застрявших в Турции из-за прекращения работы авиакомпании, будут возвращены домой до 2 октября. Часть рейсов будет осуществлена турецкой авиакомпанией Atlasglobal.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила свою работу 26 сентября из-за финансовых трудностей. Расследование обстоятельств разорения компании ведут правоохранительные органы, руководству «ВИМ-Авиа» предъявлены обвинения. По данным Росавиации, из-за отмены рейсов за рубежом застряли​ около 38 тыс. туристов.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Теги: авиация , Минтранс , туристы
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