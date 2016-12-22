В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека

В результате столкновения автомобиля Hyundai и грузовика Volvo в Каменском районе Пензенской области погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла на 211 км дороги Тамбов-Пенза. Легковой автомобиль Hyundai IX35 столкнулся с грузовиком Volvo FH TRUC 4X2» с полуприцепом. В результате столкновения погибли на месте водитель Hyundai 1974 года рождения и трое пассажиров — женщины 1967 и 1990 года рождения и мужчина 1994 года рождения.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, четвертый пассажир — мужчина 1997 года рождения — был госпитализирован в медучреждение. По факту происшествия проводится проверка.
По данным местного издания «Пенза-Информ», в легковой машине ехала семья — муж, жена, сын и двое племянников. Все они направлялась на свадьбу из Пензы в Каменку. В живых остался только один из племянников. Сейчас он находится в реанимации.
Как сообщает региональное управление МЧС, на ликвидации последствий аварии было задействовано пять человек и две единицы техники.