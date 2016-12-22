Первые будущие военные летчицы России приняли военную присягу

Фото: Пресс-служба Минобороны России

В Краснодарском высшем военном авиационном училище произведен первый набор девушек на специальность военный летчик. В субботу, 30 сентября, 16 будущих военных летчиц, зачисленных на обучение, приняли военную присягу, сообщает Минобороны России.

Сообщается, что всего за право учиться этой специальности боролись 200 кандидаток из более чем 30 субъектов России.

В этом году вуз впервые набрал девушек для обучения специальности военный летчик. Это было сделано в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу. «Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение: в этом году мы будем набирать первую группу девушек», — говорил в августе Шойгу.

Обучение в училище начнется с 1 октября 2017 года.