В ХМАО школьница отравила одноклассников таблетками

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) региональное управление Следственного управления начало проверку по факту отравления 12-летней школьницей двоих одноклассников таблетками транквилизатора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает управление СКР по региону, инцидент произошел в поселке Пионерский Советского района ХМАО. Как выяснило следствие, 12-летняя девочка нашла дома таблетки феназепама и принесла их в школу под видом витаминов. Она употребила препарат сама и дала одноклассникам. Всего таблетки употребили девять школьников. В результате двое учащихся 2004 и 2005 года рождения были госпитализированы с отравлением.

Остальные школьники были отправлены домой под наблюдением родителей после осмотра врачами.

По факту инцидента готовится процессуальное решение.

В феврале отравление школьников таблетками феназепама произошло в Забайкалье. В результате инцидента пострадали семь учащихся седьмого и восьмого классов. Несовершеннолетние — четыре девочки и три мальчика — были госпитализированы. По факту случившегося региональное управление СКР провело проверку.

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