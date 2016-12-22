Сотрудника Пулково задержали из-за падения с трапа пассажирки с ребенком

По делу о падении с трапа пассажирки с ребенком задержан начальник службы механических работ спецтранспорта аэропорта Пулково, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 28 сентября. После посадки самолета, во время выхода пассажиров была повреждена поворотная площадка трапа. Выдвижной пролет трапа обрушился, что привело к падению на асфальт с высоты трех метров женщины 1973 года рождения и ее полуторагодовалой дочери. Северо-Западное транспортное управление СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья).

Следователи выяснили, что обрушившаяся часть трапа ранее неоднократно подвергалась ремонту, который проводила служба механических работ спецтранспорта аэропорта Пулково. В связи с этим было возбуждено также уголовное дело по по ч. 1 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт, приведший к тяжкому вреду здоровью). В этой связи задержан и дал признательные показания начальник участка службы механических работ спецтранспорта Пулково. По данным управления СКР, сейчас суд рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении пока не установленных должностных лиц Северо-Западным транспортным управлением СКР также возбуждено дело по ч. 2. ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В апреле Северо-Западное транспортное управление СКР начало проверку по факту повреждения телескопическим трапом самолета в Пулково. Инцидент произошел 9 апреля. Во время отгона трапа он столкнулся с самолетом Boeing 757 авиакомпании China Southern Airlines, на борту которого находились около 70 пассажиров. Первоначальной версией случившегося была названа ошибка пилота во время руления.