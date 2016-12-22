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СМИ узнали о требовании ФНС 9,7 млрд с экс-директора завода «Адамас»
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СМИ узнали о требовании ФНС 9,7 млрд с экс-директора завода «Адамас»
Общество, 18:27
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СМИ узнали о требовании ФНС 9,7 млрд с экс-директора завода «Адамас»

Федеральная налоговая служба (ФНС) по Москве подала в Пресненский суд столицы иск на взыскание более 9,5 млрд руб. с экс-директора «Столичного ювелирного завода» Андрея Шуманова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщил агентству источник, столичная ФНС оценила ущерб бюджету в более чем 5,99 млрд руб. основного долга. В качестве пени налоговая служба хочет взыскать более 1,4 млрд руб., в качестве штрафа — более 2,25 млрд руб. По словам собеседника «Интерфакса», суд также наложил арест на счета компании «Адамас-Ювелирторг» (подконтрольна «Столичному ювелирному заводу») в пяти банках.

Пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина подтвердила РБК факт наложения обеспечительных мер на банковские счета ООО «Адамас-Ювелирторг». «По ходатайству следователя 24 августа и 1 сентября судом был наложен арест на банковские счета компании с запретом распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих расчетных счетах, а также средствами, которые поступят на данные счета», — сообщила пресс-секретарь суда.

На вопрос РБК о какой сумме идет речь, Пылина пояснила, что сумма не комментируется.

В отношении директора «Столичного ювелирного завода» Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об уходе от налогов в конце декабря 2016 года. Названная тогда сумма ущерба бюджету превышала 5 млрд руб. Тогда же в московском офисе «Адамаса» были проведены обыски. По версии следователей, директор завода вместе с некоторыми его сотрудниками создал преступную схему по неуплате налогов. Для этого использовался фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками

Теги: ФНС , уход от налогов , Адамас-Ювелирторг , Столичный ювелирный завод
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