В США спустя 27 лет арестовали подозреваемую по делу о клоуне-убийце

В США арестовали женщину по делу об убийстве Марлин Уоррен, которое совершил в 1990 году человек в костюме клоуна, сообщает телеканал CNN.

Арестованной оказалась 52-летняя Шейла Кин. Ее задержали в Абингтоне, Вирджиния. Спустя 12 лет (в 2002 году) она вышла замуж за вдовца Марлин Уоррен — Майкла Уоррена. 27 лет назад она проходила подозреваемой по этому делу, однако тогда у следствия не было доказательств причастности Кин. Ей предъявлено обвинение в убийстве Марлин Уоррен.

Кин была арестована, когда находилась вместе с мужем в машине. Майкл Уоррен и Шейла Кин отрицают причастность к убийству.

Согласно законам штата, Кин грозит смертная казнь. Майклу Уоррену пока не предъявлено обвинений.

Как напоминает телеканал, убийство произошло 27 лет назад, в мае 1990 года, в городе Палм Бич, Калифорния. Марлин Уоррен завтракала со своим сыном и его друзьями, когда к ее дому подъехал белый Chrysler LeBaron. Из машины вышел человек, одетый в костюм клоуна с воздушными шариками и цветами. Когда Уоррен открыла дверь, «клоун» передал ей «подарок», а затем выхватил пистолет и застрелил женщину. После этого он сел в машину и уехал. Уоррен скончалась в госпитале спустя два дня.

Как рассказали следователи, до 2014 года в деле не наблюдалось никаких подвижек, когда дело было возобновлено шерифом города Палм Бич. По его инициативе были заново опрошены свидетели, а также проведен анализ образцов ДНК. Образцы были сняты в магазине, который расположен недалеко от места жительства подозреваемой.