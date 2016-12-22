В Москве отопление включили в 63% жилых домов

В ходе работ по пуску тепла в Москве отопление подключено в 63% жилых домов и в 76% социальных объектов, заявил глава ​департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам начальника департамента ЖКХ, ситуация с подключением тепла идет планово, а каждый адрес находится «на контроле». «До пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан», — заявил Гасангаджиев.

По его оценкам, работы по пуску тепла во все районы города должны завершиться уже ко 2 октября.

​Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 28 сентября, что поручил подключить отопление к жилым домам и социально значимым объектам столицы. Он объяснил данные меры жалобами москвичей.

Синоптики 27 сентября предупредили о возможности заморозков в Москве в ночь на воскресенье 1 октября.



