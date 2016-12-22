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В столице Демократической республики Конго разбился военный самолет
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В столице Демократической республики Конго разбился военный самолет
Общество, 13:34
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В столице Демократической республики Конго разбился военный самолет

В столице Демократической республики Конго Киншаса разбился военный транспортный самолет. Об этом сообщил директор международного аэропорта Н'Джили, передает Reuters.

«Разбился транспортный самолет. Это военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Команда не выжила», — сказал он. Пока не ясно, сколько именно было на борту воздушного судна, отмечает Reuters.

Как сообщает местное радио Оkapi, самолет следовал в городу Букаву на востоке страны и разбился через несколько минут после взлета. На его борту было 10 человек. Как рассказал директор аэропорта, у воздушного судна начались технические проблемы, и он потерял связь с диспетчерской вышкой. На земле в результате падения никто не пострадал. По факту произошедшего инициировано расследование.

Теги: военный самолет , крушение самолета , Конго
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