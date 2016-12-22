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Минобороны назвало фантазией слова Киева о военных России в Белоруссии
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Минобороны назвало фантазией слова Киева о военных России в Белоруссии
Украинский кризис, 13:01
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Минобороны назвало фантазией слова Киева о военных России в Белоруссии
Обвинения Украины в том, что Россия вывела лишь часть своих военнослужащих из Белоруссии после окончания совместных с Минском учений, являются фантазией и «абсолютным невладением оперативной обстановкой», заявили в Минобороны
Учения «Запад-2017» (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

В Минобороны опровергли заявление главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко о том, что Россия не вывела все войска из Белоруссии после окончания совместных с Минском военных учений «Запад-2017». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что все подразделения российских войск, которые принимали участие в совместном с Белоруссией стратегическом учении, вернулись в пункты своей постоянной дислокации.

​«Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о «спрятанных» российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя», — отметил представитель ведомства. По его словам, Генеральный штаб Украины «абсолютно» не владеет оперативной обстановкой на «удалении сотен километров от столицы собственной страны», а «фантазии» о российских войсках — это «повод» для увольнения Муженко.

«Если это и есть результат проводимого под руководством США и североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на «стандарты НАТО», — то, как говорится, — и натовский флаг вам в руки», — заключил представитель российского Министерства обороны. Он отметил, что в таком состоянии вооруженные силы Украины является «явной угрозой прежде всего для самого НАТО».

Украина обвинила Россию в размещении военных на территории Белоруссии
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В пятницу, 29 сентября, в интервью агентству Reuters Муженко сказал, что в Россию после окончания учений вернулись только «несколько подразделений» военнослужащих и авиация. По его словам, в Белоруссии осталось «много больше» российских военнослужащих и военной техники. Муженко сказал, что Россия соврала, когда заявила, что вывела все войска с белорусской территории.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на территории обоих стран. В них приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и около десяти боевых кораблей. За ходом учебных маневров наблюдали 100 иностранных военных атташе.

В четверг, 28 сентября, на официальном сайте учений сообщалось, что с территории Белоруссии выехал последний российский эшелон с личным составом и техникой, который был задействован в маневрах.

Авторы: Надежда Карнаухова, Анна Трунина.
Теги: Украина , Министерство обороны , Белоруссии
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